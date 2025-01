.com - Calcio Serie D / Ancona-Vigor Senigallia, c’è il derby

Situazione decisamente diversa rispetto all’andata per i rossoblù che avranno comunque circa 400 tifosi al seguito– 25 Gennaio 2025 – Arriva il momento deltranella 21° giornata diD.Unain crisi di risultati, che non vince ormai da troppo tempo, rende visita alla squadra del capoluogo, con la quale all’andata ha vinto 1-0 al Bianchelli davanti a 4.000 spettatori, record stagionale.Il successo faceva seguito a quello di Coppa Italia di pochi giorni prima, sempre ae faceva presagire una stagione importante: ma gli infortuni e un calo di rendimento, con appena 16 punti nelle ultime 16 partite, lasciano ora laa metà classifica e col bisogno di tenere più lontana una zona play-out che resta vicina.L’invece è salita progressivamente ed ora lotta per i play-off con 33 punti, 7 più deiini.