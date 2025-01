Oasport.it - Calcio, Serie A 2025: Torino-Cagliari 2-0 nell’anticipo della 22ma giornata

L’anticipoA 2024-disorride al, che con un punteggio all’inglese supera ile si allontana dalla zona caldagraduatoria, portandosi a metà classifica: finisce 2-0, con un gol per tempo, grazie alla doppietta siglata dall’attaccante scozzese Che Adams.Nella prima frazione ilpassa praticamente al primo affondo: al 6? Samuele Ricci, pur da buona posizione, opta per l’assist verso Che Adams, e la scelta si rivela vincente, dato che la conclusionepunta granata bacia l’incrocio dei pali e si insacca. E’ l’unica vera emozioneprima frazione, che si chiude sull’1-0.Nella ripresa al 48? Yann Karamoh serve Valentino Lazaro, che da distanza ravvicinata sigla il 2-0, ma il VAR annulla la rete per fuorigioco. Ilcontinua a spingere: al 54? Tameze impegna Caprile, poi allo scoccare dell’ora di gioco dapprima Adams coglie il palo, poi Karamoh centra la traversa, preludio al raddoppio di Adams.