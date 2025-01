Oasport.it - Calcio femminile: Il Milan supera la Roma nel sabato di Serie A. Crisi senza fine per la Fiorentina

Laancora discontinua. Dopo la promettente vittoria della settimana scorsa nel big match contro la Juventus le Campionesse d’Italia sono uscite sconfitte dalla sfida con il, match che ha chiuso ilvalido per la sedicesima giornata dellaA 2024-2025 di. Un’occasione mancata per le giallorosse, rimaste a quota 31 punti in classifica vanificando così la possibilità di tallonare l’Inter, secondo a quota 34. La disputa parte tuttavia benissimo per le ragazze di Alessandro Spugna che, dominando in lungo e in largo, trovano il vantaggio al 33’ grazie ad un tiro di pregevole fattura da parte di Greggi. Il goal sveglia le rossonere, capaci di ripristinare gli equilibri tre minuti più tardi con un gran rasoterra da parte di Arrigoni. Il ritmo si fa frenetico, e le capitoline mettono di nuova la quinta ritornando avanti dopo appena 120 secondi con Corelli, chirurgica nelre Giuliani.