Romadailynews.it - Buon compleanno Marco Parolo, Francesco Storace, Robinho…

Leggi su Romadailynews.it

, Paolo de Magistris, Vittorio Zincone, Giovanni Galeone, Staffan de Mistura, Oriella Dorella, Toni Servillo, Delia Murer, Giuseppe Laterza, Alessandro Baricco, Laura Ravetto, Silvia Fregolent, Xavi, Michela Rostan, Robinho, Matteo Leoni, Federico Mirarchi, Jacopo Guenna.Oggi 25 gennaio compiono gli anni: Vittorio Zincone, giornalista; Paolo de Magistris, manager; Angelo Raffaele Meo, informatico; Sebastiano Montali, politico; Antonio d’Agostino, regista; Carlo Cecchi, attore, regista.Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Galeone, ex calciatore, allenatore; Felice Piemontese, scrittore, giornalista, poeta; Ignazio Zambito, vescovo; Pier Giuseppe Arcangeli, etnomusicologo, compositore; Filiberto Cecchi, generale; Paolo Nuti, ex calciatore Fiorentina, Verona, Foggia, Varese; Luigi Pogliana, ex calciatore Napoli; Cesare de Piccoli, politico; Paolo La Rosa, ammiraglio; Gianfranco Lamberti, politico; Ugo Marchetti, generale, politico; Staffan de Mistura, diplomatico.