Ilrestodelcarlino.it - Bufera politica al Cattaneo-Deledda: "Propaganda con l’Ong Mediterranea". La replica: "Testimonianza imparziale"

Scuola e accuse di strumentalizzazione: un tema molto caldo negli ultimi giorni sul nostro territorio. Dopo il ‘caso’ del liceo Fanti di Carpi, sollevato dal consigliere comunale della Lega Giulio Bonzanini che ha ‘denunciato’ un attacco al ministro Salvini contenuto in libro di testo, ora lasi sposta a Modena. Al suono di "bastaa senso unico nelle scuole", a fare scoppiare la polemica è Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. All’origine dell’intervento di Rizzo (nella foto) c’è l’assemblea d’istituto deldi Modena che si è svolta mercoledì al cinema Victoria (location che ospita le assemblee dell’istituto per pura questione di capienza, ndr). Il tema era quello delle migrazioni e come ospite è stata chiamataSaving Humans.