Agi.it - Brignone-Goggia, doppietta italiana in discesa a Garmisch

Leggi su Agi.it

AGI - È nuova fantasticanello sci alpino con Federicae Sofia, rispettivamente prima e seconda (a un solo centesimo) nellalibera di Coppa del mondo aPartenkirchen in Germania. Perquella ottenuta oggi sulla pista 'Kandahar' è la vittoria numero 32, la seconda indopo quella dell'11 gennaio scorso a Sankt Anton am Arlberg. Quella di oggi è la primastagionale per lo sci italiano. Terza la svizzera Corinne Suter. Non è la prima volta. C'e' un 'illustre' precedente tra Federicae Sofiastaccate di un solo centesimo. Gli annali riportano al 14 dicembre del 2019 quando nel supergigante di Sankt Moritz in Svizzera,vinse per un solo centesimo sucon terza Mikaela Shiffrin.: "Io e Sofia siamo molto decise" "Sofia ed io siamo persone molto decise, siamo lavoratrici, cerchiamo la cura del dettaglio e di tutti gli aspetti per essere la migliore versione di noi stesse.