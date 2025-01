Ilgiorno.it - Brescia, ragazzini “caricano” la volante della polizia: due agenti finiscono in ospedale. Arrestato 17enne

– Una zona, quellastazione ferroviaria di, dove è sempre più difficile sentirsi tranquilli. Giovedì scorso è accaduto l’ennesimo episodio che ha visto protagonisti circa 20 minorenni o maggiorenni da poco che hanno aggredito due poliziotti “colpevoli” di avere caricato sulla lorodueda portare in Questura per alcune verifiche e per notificare loro una elezione di domicilio per una precedente vicenda giudiziaria. Aggressione contro laEntrambi i ragazzi erano saliti sull’autosenza fare problemi. Erano stati rintracciati in stazione durante alcuni controlli. I loro amici hanno però circondato i due, scagliandosi sul veicolo, che è stato preso a manate, e verso i poliziotti che hanno reagito con prontezza, evitando danni seri alle persone.