Bolognina, più controlli delle forze dell’ordine contro il degrado

Bologna, 25 gennaio – Un presidio a piedi su due turni, d'intesa con la Guardia di Finanza e la Polizia locale, che assicuri unllo dalle 8 alle 20 in, a partire dalle aree maggiormente esposte al. Come via Matteotti, piazza dell'Unità, via Albani, via Tibaldi, via F. Bolognese, via di Vincenzo, via dall'Arca, via S. Serlio, via Serra e zone circostanti. È quanto è stato deciso nel Comitato per l'ordine e la sicurezza a Bologna il 14 gennaio scorso, e per questo "la Questura ha ritenuto necessario imprimere maggior impulso all'attività dillo del territorio nella zona", innalzando "il livello di sicurezza nel quartierecon azioni di contrasto e prevenzione dei fenomeni di microcriminalità". La turnazione dunque prevede "massima visibilità, presidio ein zona.