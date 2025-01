Metropolitanmagazine.it - Björk è contraria a Spotify (ma anche lei, a volte, è costretta a ricorrere allo streaming)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel corso di un’intervista per il giornale svedese Dagens Nyheter,ha detto la sua riguardo alla musica contemporanea e, in particolare, al delicato equilibrio tra dischi, concerti e profitto nell’era del digitale. «Credo di essere molto fortunata perché non devo più guadagnare dai tour, che è invece la cosa che i musicisti più giovani si trovano costretti a fare», ha dichiarato la cantautrice islandese, «Da questo punto di vista,è sicuramente la cosa peggiore che sia mai capitata ai musicisti. La cultura dellaha modificato la società e una generazione intera di artisti». Attualmente, l’artista è al lavoro su un nuovo album, ma non ha fretta di pubblicarlo: «Visto il ritmo con cui lavoro, prima di morire probabilmente farò uscire al massimo altri cinque dischi».