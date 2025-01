Bimba frettolosa nasce nel parcheggio dell’ospedale di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

La nascita improvvisa nel piazzaleMomenti di grande emozione questa mattina a, davanti al piazzale del Pronto SoccorsoSanta Maria Goretti. Erano quasi le 10 quando una donna, in procinto di partorire, ha dato alla luce la sua bambina direttamente in macchina. Il papà, sceso solo per pochi istanti per prendere una carrozzina e accompagnare la moglie in ospedale, al suo ritorno ha trovato la neonata già tra le braccia della madre.La scena, che ha attirato l’attenzione di diverse persone presenti, ha suscitato applausi e momenti di gioia condivisa. Subito dopo il parto, mamma e figlia sono state trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso per essere visitate.Condizioni di salute rassicurantiDopo i controlli medici, entrambe sono state ricoverate nel reparto di Ostetricia e Neonatologia.