Anteprima24.it - Biancolino: “Lescano? Ora pensiamo solo al Latina”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In questo momento sia più importante pensare alla partita. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. La cosa più importante è fare risultato e dare continuità. Andiamo su un campo difficile, contro una squadra che viene da un buon periodo. Sappiamo che ilè una squadra complicata, che vuole tirarsi fuori dalle parti basse della classifica. Dobbiamo andare a lì per fare risultato pieno”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida contro il.“Non vedo una difficoltà nel trovare un’identità perché questa squadra ce l’ha. Non possiamo far altro che migliorare. Abbiamo calciatori con qualità importanti, li possiamo usare in qualsiasi sistema – continua – Per me sarà facile gestire questo gruppo perché ho a che fare con uomini. Non c’è nessuna questione da risolvere, bisognavincere e continuare a far sognare tutti”.