Bergamo Jazz 2025: al via la vendita dei biglietti per i concerti al Donizetti e in altri luoghi

. Sono 790 gli abbonamenti sottoscritti, 22 in più rispetto allo scorso anno: con questo dato straordinario, grazie al quale si profila una partecipazione di pubblico da sold out,dà il via, a partire da martedì 28 gennaio, ladeiper le singole serate al Teatroe per idella sezione “in Città”. Già disponibili sono iper i due appuntamenti al Teatro Sociale della sera di giovedì 20 marzo (con la cantante Lizz Wright e il trio del pianista Antonio Faraò) e del pomeriggio di domenica 23 (con il supergruppo Stick Men guidato dal celebre bassista Tony Levin).alVenerdì 21 marzo, la prima delle tre serate in abbonamento al Teatro, con inizio alle ore 20.30, sarà aperta dal duo formato da un fuoriclasse del contrabbasso come Dave Holland e da Lionel Loueke, uno dei chitarristi più innovativi apparsi sulle scene delnegli ultimi decenni.