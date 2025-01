Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1, prima di ritorno. Cmc, vietato sbagliare con il fanalino di coda. Invictus Livorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Potrebbe iniziare con una vittoria (così come era accaduto a inizio campionato per 69-66), il girone didel Cmc nel torneo di1. La squadra di coach Michele Bertieri gioca oggi (ore 19) sul parquet livornese della, che al girone di boa èdidella classifica. Contro i labronici, che in 15 giornate hanno raccolto solo 4 punti (2 successi e 13 sconfitte) e sono il peggiore attacco del girone (902 i punti segnati media 60,1 a partita), i biancocelesti non dovrebbero faticare anche se finora il loro cammino è stato piuttosto a strappi (7 vittorie e 8 sconfitte, 1012 i punti segnati e 1042 quelli subiti). Le ultime due sconfitte consecutive (Sky Walkers Lucca e Calcinaia) hanno prodotto la conseguenza della uscita dei carraresi dalla zona playoff, seppure solo per differenza canestri nei confronti del Viareggio che ha gli stessi punti (al momento a quota 14 c’è un affollamento, con Viareggio, Cmc, Donoratico e Cerretese).