Banche Mps lancia Ops da 133 miliardi su Mediobanca Al centro anche il futuro di Generali

Lapresse.it - Banche, Mps lancia Ops da 13,3 miliardi su Mediobanca. Al centro anche il futuro di Generali

Riparte il risiko bancario, con il lancio inatteso da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena di un’Offerta di Pubblico Scambio sulla totalità delle azioni di. Un’operazione da completare entro il terzo trimestre 2025, in cui Mps propone lo scambio di 23 azioni per ogni 10 azioni di Piazzetta Cuccia, per un valore complessivo di 13,3di euro e con un premio pari al 5,03% rispetto al prezzo del 23 gennaio delle azioni di. L’istituto senese, ha spiegato l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, punta così a creare “un nuovo campione bancario italiano per famiglie, Pmi e aziende”, in grado di collocarsi “al terzo posto in diversi settori chiave, grazie ai suoi sei milioni di clienti”. Un’operazione che secondo Lovaglio è stata “una scelta naturale”, ma“un’opportunità strategica incredibile”, costruita sulla base di “un vero progetto industriale” e in grado di segnare “un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario”, oltre che di creare valore “per gli azionisti di entrambe le società”.