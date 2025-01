Australian Open 2025 sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori | il titolo va alla coppia Heliovaara-Patten

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 25 gennaio– Niente da fare per gli italiani Simonee Andreache, finalisti l’anno scorso, sono stati battuti anche quest’anno nella finale del torneo di doppio maschile agli. Laazzurra, numero 3 Atp,terza finale in uno Slam, ha perso subendo la rimonta dellaformata dal finlandese Harrie dal britannico Henry, campioni di Wimbledon in carica, e teste di serie numero 6 del seedingo, in tre set con il punteggio di 7-6 (18-16), 6-7 (5-7), 3-6 in poco più di tre ore di gioco.avevano vinto il più recente confronto diretto, l’anno scorso in finale a Pechino, prima del ko di oggi nello Slamo, mentresi erano imposti nel primo duello in un major, al primo turno a Wimbledon, lanciando il cammino che li avrebbe portati al loro primoSlam in carriera.