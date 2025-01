Ilrestodelcarlino.it - Ausl, il nuovo direttore generale: "Pronto ad affrontare le sfide"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ho accolto davvero con grande soddisfazione questa nomina, coronamento di una carriera partita dal basso e che ho percorso un gradino alla volta". Prova felicità e legittimo orgoglio Davide Fornaciari, nominato giovedì pomeriggio, dalla giunta della Regione Emilia-Romagna,dell’di Reggio, dove già ricopriva il ruolo diAmministrativo. Fornaciari, 61 anni, prenderà ufficialmente servizio dal 1° febbraio, subentrando a Cristina Marchesi, che il 31 gennaio andrà in pensione. "Ringrazio il presidente de Pascale per la fiducia – ha ulteriormente commentato al Carlino il neo massimo dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale – sonoadleche mi attendono, in un momento oggettivamente difficile". Fornaciari agirà sulla scorta della grande esperienza accumulata nel settore, in particolare negli ultimi tre incarichi, spesi nel ruolo diamministrativo dell’azienda ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, forse la più importante del capoluogo regionale, tra il 2017 e il 2019, la guida del distretto sanitario di Correggio, tra febbraio 2019 e dicembre 2020 e poi qualeamministrativo della stessareggiana di cui ora occuperà la massima carica.