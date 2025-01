Oasport.it - Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Astana 2025: orario, programma, streaming

Comincia ufficialmenteadil massimo circuito internazionale itinerante dileggera al coperto, con la prima tappa stagionale di livello gold (il più prestigioso e importante) del. La capitale kazaka si appresta dunque ad ospitare il primo di nove eventi utili per l’avvicinamento agli Europei (6-9 marzo ad Apeldoorn) e ai Mondiali (21-23 marzo a Nanchino) in sala.Adnon sono attesi atleti italiani, quindi i riflettori saranno tutti puntati sul fenomenale sprinter giamaicano Kishane Thompson. L’argento olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri si presenta in Kazakistan con l’obiettivo di ritoccare la sua miglior prestazione mondiale stagionale nei 60, realizzata lo scorso 18 gennaio in Giamaica all’aperto nonostante un vento contrario di 2.1 m/s.