Arriva il Sasso Marconi. Sconfitta da vendicare

Domani in occasione della ventunesima giornata del girone D di serie D, va in scena allo stadio Lungobisenzio (alle 14.30) un vero e proprio scontro diretto. Già, perché il Prato ospita il. Il che significa, ottava contro nona in classifica, con i lanieri che hanno appena una lunghezza di margine (25 punti contro 24) sui gialloblù. Gialloblù che nel match d’andata si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Geroni e Deme Serigne (poi ceduto in questo mese di gennaio alla Juventus Next Gen in serie C), inframezzate da quella degli ospiti firmata da Marino. Un ko clamoroso per la truppa allora guidata da Maurizio Ridolfi, poichéto nonostante il vantaggio numerico per oltre 70 minuti in favore di Remedi e compagni per via dell’espulsione di Tarozzi. I biancazzurri cercheranno di prendersi la rivincita in questa partita di ritorno, così da compiere un altro passo verso la salvezza.