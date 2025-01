Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 25 gennaio, il racconto inedito di Carolyn Smith

Silvia Toffanin, come ogni fine settimana, è pronta a entrare nelle case di migliaia di italiani con il suo salotto televisivo,, il programma che, da anni, accompagna i telespettatori con storie, emozioni e interviste rese speciali dall’empatia della conduttrice. Anche questo weekend, sabato 25 e domenica 26, il pubblico potrà assistere a due puntate ricche di racconti e ospiti d’eccezione. Ledel 25, ledel 25La conduttrice diavrà il piacere di accogliere, coreografa e presidente di giuria a Ballando con le stelle, che avrà modo di raccontare ancora una volta come stia vivendo la lunga battaglia per sconfiggere il tumore. E ancora Fatima Trotta, pronta a rivivere i momenti più importanti della sua bellissima carriera.