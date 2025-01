Dilei.it - Anthurium, dove tenere la pianta in casa, come curarla e perché regalarla

Leggi su Dilei.it

L’è tra le piante d’appartamento più belle da coltivare, di origini tropicali, e spesso i suoi fiori vengono regalati a San Valentino, durante la festa dell’amore. Non solo: questapuò essere regalata persino a Natale, poiché è considerata un’alternativa alla classica stella. Macoltivarla ine soprattuttoposizionarla? Vi sveliamofarla crescere al meglio per osservare i suoi magnifici fiori e colorare il nostro terrazzo o i nostri ambienti., cos’è e le caratteristicheQuestaè originaria delle zone del Sud America, tropicali e subtropicali, quindi da questo già possiamo intuire che non ama particolarmente il freddo: appartiene inoltre alla famiglia delle Araceae, che comprende più di 1000 specie. I suoi fiori presentano un colore piuttosto acceso, e la forma è quella di una foglia rovesciata con una spiga: una meraviglia della natura che va a ricordare quasi la forma di un cuore.