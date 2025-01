Anteprima della Premier League formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 02:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Notizie di Man City vs Chelsea TeamIl difensore Nathan Ake e l’ala Jeremy Doku hanno perso il viaggio di City a Parigi, mentre Ruben Dias del difensore centrale ha dovuto essere sostituiti a metà tempo.Il vincitore di Ballon d’Or Rodri, dato che nessun fancittà avrà bisogno di ricordare, è fuori per il restostagione e l’ala Oscar Bobb è un assente a lungo termine.Guardiola, tuttavia, ha nuovi acquisti da scegliere potenzialmente, tra cui i difensori centrali Abdukodir Khusanov e Vitor Reis.Omar Marmoush è arrivato per £ 59 milioni da Eintracht Frankfurt, dove ha fornito 15 gol e 10 assist in 17 presenze in Bundesliga in questa stagione.“È un futuro giocatore per anni, con qualità nell’ultimo terzo”, ha detto Guardiola dell’attaccante dell’Egitto, descrivendo Marmoushoffrendo “qualità eccezionale”.