Bergamonews.it - Anno giudiziario: in aumento furti, infortuni sul lavoro, reati fiscali e ambientali

Bergamo. Aumentano i, glisul, ie quelli.La relazione redatta dal Procuratore in occasione dell’inaugurazione dell’, che prende in esame il periodo dall’1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, offre sempre spunti di riflessione rispetto al territorio, all’andamento della criminalità e alle azioni messe in campo per contrastarla.Sempre alto il numero dei, aumentato del 7% a Bergamo e in provincia rispetto al periodo precedente. Ma aumentano del 18% anche i casi in cui gli autori sono stati identificati. Sale il numero deglisul: se ne sono registrati 87 per lesioni nel periodo di riferimento, rispetto agli 81 di quello precedente. Ma a preoccupare sono le morti bianche, raddoppiate da unall’altro: 6 le persone decedute sul posto di, contro le 3 del periodo precedente.