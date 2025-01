Ilfattoquotidiano.it - Anno giudiziario a Palermo, il presidente della Corte: “Inopportuno il tentativo di attribuire a Falcone la separazione delle carriere”

“Si accusano i giudici di essere politicizzati e antimaggioritari solo per avere emesso provvedimenti non conformi alla politica governativa e al tempo stesso, contraddittoriamente, si chiede che la magistratura assecondi o non ostacoli le scelte del potere esecutivo, che sarebbe la forma peggiore di politicizzazione”: è uno dei passaggi principalirelazione deld’Appello di, Matteo Frasca. Una relazione che ha aperto l’inaugurazione dell’nel capoluogo siciliano e ha provocato un’appassionata risposta dei magistrati in fondo all’aula del tribunale: al termine dell’intervento di Frasca tutti si sono alzati in standing ovation. A rimanere quasi impassibile in prima fila invece ilRegione, Renato Schifani, che mentre lo scroscio di applausi risuonava in tutta la sala sfogliava la relazione, senza applaudire.