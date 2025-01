Lapresse.it - Anno giudiziario, a Milano le proteste dell’Anm: “Riforma incide su equilibrio costituzionale”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) I magistrati habbandonato l’Aula Magna del tribunale didurante l’inaugurazione dell’quando ha preso la parola Monica Sarti, dirigente capo dell’Ispettorato generale del ministero della Giustizia. La protesta è stata motivata dall’opposizione alle riforme costituzionali in corso di approvazione, come la separazione delle carriere dei magistrati. “Lo abbiamo fatto anche in passato, perché di fronte a controriforme come queste, che incidono sull’e ledono l’indipendenza della magistratura, è necessario reagire con dignità”, ha dichiarato Armando Spataro, ex magistrato e giurista, già procuratore capo della Repubblica di Torino. “La dignità è rappresentata dalla Costituzione, la nostra stella polare. È stato significativo vedere magistrati, giovani e meno giovani, alzarsi e andarsene: non si può dialogare con chi alza muri e attacca la magistratura con parole inaccettabili”.