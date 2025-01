Bergamonews.it - Anna Frank, Schindler’s List o Gli indifferenti? La tv del 25 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni.Otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo, gli interpreti di una hit, di un brano che tutti abbiamo cantato e che è rimasto scolpito nella memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare e poi sono stati trascurati dal mercato discografico entrando in una zona d’ombra da dove hanno faticato a riemergere. Con “Ora o mai più” hanno la possibilità di tornare al grande pubblico, di cantare i loro successi e far parte di una gara che premia il vincitore ma gratifica con un ritorno di popolarità tutti i partecipanti.Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che continuano a sfidarsi, guidati da otto eccellenze della musica leggera italiana che li affiancano nelle interpretazioni e li giudicano: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.