Anguissa non si nasconde | Siamo forti Difficile per tutti batterci!

Franck Anguissa ha indicato la direzione che il Napoli deve continuare a seguire se intende conseguire il quarto scudetto della sua storia. LE DICHIARAZIONI – Franck Anguissa si è espresso a DAZN nel post-partita di Napoli-Juventus, sfida vinta dai partenopei con il punteggio di 2-1. Il calciatore della squadra campana ha indicato la strada da seguire per continuare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A: «Sappiamo di essere una squadra forte, ma giochiamo ogni partita con umiltà e con la convinzione di essere forti di carattere, sarà difficile per tutti batterci». La sua squadra è ora a +6 sull'Inter, con i nerazzurri che devono ancora giocare due sfide: quella contro il Lecce di domani e il recupero del match del Franchi contro la Fiorentina.