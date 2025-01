Iodonna.it - Alcune deportate nei campi di concentramento nazisti composero di nascosto delle poesie. Delle circa 1200 arrivate a noi, Anna Paola Moretti, ne ha selezionate 90

Leggi su Iodonna.it

Arriva, in occasione del Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto di lunedì 27 gennaio, un libro dal titolo sognante, Boschi cantate per me (EnciclopediaDonne), ma dal contenuto drammatico. Sopravvissuta all’Olocausto: «Mia madre ad Auschwitz mi urlò Lea corri!» X Leggi anche › Giorno della Memoria, Liliana Segre ai giovani: «Non siate indifferenti» È l’antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück.