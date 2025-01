Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, insulti contro Giorgia a fine puntata: "Vergonatevi, fate vomitare". Mai accaduto prima

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ieri partita sfigatissina, oggi (apparentemente) superfortunata ma allastessa vincita di 50.000 €. Veramente una metafora degli alti e bassi della vita". Tra le centinaia di commenti in tempo reale su X alladi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, questo è uno dei pochi non critici né ironici. In studio accade qualcosa di mai visto:Chiesa, ostetrica di Lavagna ed ex pacchista per la Liguria, è accompagnata dalla sorella Valentina. Le due ex pallavoliste, a tre pacchi dallacon ancora in ballo 50mila, 100mila e 300mila euro (un record), decidono di rifiutare l'offerta monstre del Dottore da ben 100mila euro. Il momento in cui "tritano l'assegno" diventa virale sui social, così come il fermo immagine del loro volto quando scoprono di aver nel loro pacco "solo" 50mila euro.