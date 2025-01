Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Mone rivela la sorpresa che le altre wrestler le hanno fatto questo mercoledì

Il ritorno dopo la pausaSi parla spesso delche, nota come Sasha Banks ai tempi della WWE, sia unamolto particolare, il cui apporto nel backstage sarebbe discutibile. In particolare si dice che abbia uno spogliatoio tutto suo e che non condivida nulla con le sue colleghe. Accuse che persino la campionessa Mariah May ha utilizzato per un recente promo. Al di là delle parole dei promo, però, sembra chenon sia così odiata dalle colleghe, tanto che queste le avrebbero organizzato una bellaquesta settimana. In un estratto della sua newsletterMag,ha raccontato il suo ritorno in AEW dopo due settimane di assenza, condividendo un momento speciale vissuto nel backstage.La festa a“Tornare in AEW dopo un paio di settimane di pausa è stata un’esperienza fantastica.