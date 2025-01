Zonawrestling.net - AEW: Kazuchika Okada vs Komander annunciato per lo speciale Homecoming di Collision

Il nuovo match aggiunto alla cardTony Khan hatramite X che il ROH World Television Championaffronterà il Continental Championnella prossima puntata di. Il match si aggiunge alla già ricca card dello. Loche andrà in onda questa notte negli USA su TNT ed in streaming su MAX sarà un particolare ritorno al Daily’s Place di Jacksonville, dove la AEW ha disputato tutti i suoi show durante la pandemia.Il momento ditorna in azione dopo aver difeso con successo il Continental Championship contro Tomohiro Ishii a: Maximum Carnage.La card aggiornata diAEW International Championship: Konosuke Takeshita (c) vs Katsuyori ShibataDaniel Garcia, Daddy Magic & Coolhand Ang vs Undisputed Kingdom (Adam Cole, Kyle O’Reilly & Roderick Strong)Gates of Agony vs Brody King & Buddy MatthewsBig Bill vs Powerhouse HobbsFaccia a faccia tra Mariah May e Toni StormSamoa Joe vs Nick WayneMatch valido per una shot al TBS Championship: Deonna Purrazzo vs Serena Deeb vs Queen Aminata vs Yuka Sakazakivs