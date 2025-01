Ilnapolista.it - Adeyemi (accostato al Napoli) giocherà titolare contro il Werder Brema

Karimvestirà una maglia danel match tra Borussia Dortmund e, in programma oggi alle 15:30. Diese Elf schickt Mike Tullberg gegen die Grün-Weißen auf den Rasen! #BVBSVW pic.twitter.com/50lD5rUX9C— Borussia Dortmund (@BVB) January 25, 2025L’esterno tedesco è statoalcome possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia; gli azzurri pare abbiano quasi raggiunto l’accordo con il Dortmund per circa 40 milioni. I colloqui riprenderanno domani.ritrova la titolarità dopo tre partite, l’ultima volta era statoil Leverkusen il 10 gennaio.Nei piani delc’è, ma anche WernerScrive la Gazzetta con Antonio Giordano, c’è un piano A che si chiamae un piano B che risponde al nome di Timo Werner:C’è un piano-A (che sta ormai per), c’è un piano-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo Werner) e poi c’è un piano all’infinito: perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK.