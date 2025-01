Acqua Moses perché il marito di Rosa Vespa è stato scarcerato | Le ecografie il pancione il corredo celeste | lei mi ha ingannato

Leggi su Open.online

«Sonoda mia moglie. Io non sapevo nulla di quello che stava organizzando». Le poche parole diOmogo Chiediebere dette alla giudice delle indagini preliminari Claudia Pingitore sono bastate per la sua scarcerazione. Ma il cittadino nigerianodiresta comunque indagato per il rapimento della neonata Sofia Cavoto. Ma anche il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico gli crede, visto che aveva chiesto anche lui la scarcerazione. «Mionon c’entra con quello che ho fatto. Ho organizzato tutto io. È stata una mia idea», ha confermato lei. Specificando che non voleva fare del male alla bimba durante le quattro ore di interrogatorio interrotto da pianti e scuse. La sua legale Teresa Gallucci ha chiesto una visita psichiatrica per accertare il suodi salute mentale.