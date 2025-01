Ilgiorno.it - Accoltellò il rivale a Bergamo dopo lite in discoteca, lo arrestano appena atterrato a Malpensa

– Arrestato per tentato omicidio. In manette è finito un dominicano 48enne raggiunto dalla Squadra Mobile di. L’episodio risale al 23 novembre 2024 quando l’uomo ha una discussione accesa per futili motivi con un colombiano all’interno del locale Ambar Caribe die poi all’esterno, finché si arriva alle mani e i due vengono separati. Successivamente il colombiano si allontana per recuperare la propria autovettura mentre ilsi nasconde dietro una pianta in prossimità del bar. Pochi istanti, quando l’autovettura passa davanti al locale, la vittima scorge il domenicano e scende con un bastone dal mezzo, inciampando pocoprobabilmente a causa dello stato di ebrezza alcolica. Approfittando della minorata difesa dell’uomo a terra, il cittadino domenicano si precipitato sulcolpendolo con numerose coltellate in più parti del corpo per poi darsi alla fuga.