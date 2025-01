Movieplayer.it - A Complete Unknown: chiedi chi era Woody Guthrie, l'ultimo cantautore libero d'America

Il rapporto tra Bob Dylan eè la vera chiave di lettura del biopic con Timothée Chalamet. Ecco chi era, ed ecco perché i suoi testi, volutamente politici, sono l'emblema di una libertà artistica oggi assente. Sembra un'apparizione fugace e, invece,, è l'anima di A. Per certi versi, ancora più centrale rispetto al Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet. Effettivamente, la sceneggiatura firmata da James Mangold, insieme a Jay Cocks, e basata su Dylan Goes Electric! di Elijah Wald, sembra quasi costruita sulla relazione tra Dylan e, ormai consumato dalla malattia di Huntington., con il volto di uno strepitoso Scoot McNairy (e non è una novità la sua bravura) non è un personaggio costante nelle oltre due ore di durata, ma è comunque capace di far vibrare emotivamente il racconto.