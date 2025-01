Iltempo.it - Zelensky, Nato, Donbass ed elezioni: Putin detta le condizioni di pace

Gli avvertimenti e le pressioni non sembrano sufficienti a portare Vladimirverso un accordo diin Ucraina. L'ipotesi avanzata da Donald Trump, che propone misure come tasse, dazi e sanzioni in assenza di progressi diplomatici, non scuote il Cremlino. Dmitrij Peskov, portavoce della presidenza russa, ha commentato con distacco definendo tali proposte come "nulla di nuovo". Mosca però non chiude la porta al dialogo, purché avvenga su basi di "parità e rispetto reciproco". Il nodo centrale resta proprio questo: la parità. Fino a oggi,ha cercato di sfruttare una strategia basata su un mix di concessioni formali e mosse simboliche, cercando di guadagnare legittimità e rompere l'isolamento internazionale. L'obiettivo è evidente: riposizionarsi come protagonista sulla scena globale e ottenere il riconoscimento della Russia come superpotenza.