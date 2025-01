Bergamonews.it - Zaniolo torna a disposizione: Atalanta a Como senza lo squalificato Hien

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Alla ricerca della vittoria che in campionato manca da tre turni: l’va a(sabato 25 gennaio alle 15) alla ricerca di tre punti e con l’attacco di nuovo al completo.Nicolòha infatti recuperato dal problema all’adduttore che gli aveva fatto saltare la sfida con lo Sturm Graz, è già rientrato a lavorare in gruppo in settimana e al Sinigaglia sarà a pienadi mister Gasperini.Gli assenti restano gli infortunati lungodegenti Scamacca e Kossounou, mentre in difesa non ci sarà Isak, arrivato a cinque cartellini gialli e chiamato ora a scontare un turno di squalifica.Due i giocatori che arrivano al match in diffida: Djimsiti e, i convocatiPortieri: Carnesecchi, Rossi, Rui PatricioDifensori: Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, ToloiEsterni: Bellanova, Cuadrado, Palestra, Ruggeri, ZappacostaCentrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, SulemanaAttaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui,