WWE: Alexa Bliss vuole un contratto con "benefit aggiuntivi", stallo sul rinnovo

La situazione contrattuale diSecondo quanto riportato da PWInsider,avrebbe dovuto fare il suo ritorno a sorpresa durante la puntata di Raw del 13 gennaio a San Jose. Tuttavia, il team diha cercato di negoziare un nuovo“con” invece di proseguire con l’estensione dell’accordo esistente, a cui la wrestler aveva fatto riferimento in un’intervista nel maggio 2023.Lonelle trattativeLa WWE ha rifiutato la proposta, portando le due parti a una situazione di. Di conseguenza,è stata esclusa da qualsiasi piano creativo futuro. Dave Meltzer ha confermato nel Wrestling Observer Radio di mercoledì che le parti stanno cercando di trovare un accordo per un nuovo, ma non sono ancora riuscite a concordare i termini.