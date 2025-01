Sport.quotidiano.net - Volley giovanile. La Clai batte 3-1. Ferrara in serie D

Il settoredellacontinua il suo cammino: nell’undicesima di D è arrivato il 3-1 con(26-24; 28-30; 25-15; 25-18). In Seconda Divisione le imolesi sono andate a vincere 3-0 sul campo della Paolo Poggi, un’affermazione importante per coach Melandri. L’under 16 è stata sconfitta 3-1 dalla Vip San Lazzaro. Passo falso per laB battuta da Altedo: 17-25, 22-25, 22-25. L’under 16 Csi ha avuto la meglio su Riolo Terme 3-1 in una gara non semplice. L’under 14 è stata piegata 3-1 dal Cus Medicina, ko l’under 13 sconfitta dalla Vtb Bologna. Nel Trofeo Benuzzi la squadra imolese si è piazzata seconda alle spalle del Progresso.