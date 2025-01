Ilrestodelcarlino.it - Volley Club, la luce dopo la tempesta . Coach Lucchi: "Cesena, ora ci divertiamo"

Altro che le montagne russe, per chi cerca emozioni forti, la prima parte della stagione nel campionato di serie B1 femminile deltargato Elettromeccanica Angelini, ha riservato di tutto: partenza col turbo con quattro vittorie nelle prime quattro gare, poi infortuni, addii di giocatrici, nuovi arrivi, sconfitte brucianti e ora una ripartenza che promette bene e che vale già la finestra sui playoff.Cristiano, qual è il bilancio del girone d’andata? "E’ un bilancio inaspettato, perché prevedere quello che ci è capitato fin qui sarebbe stato impossibile a chiunque. Ma se ora mi guardo alle spalle, non posso che dirmi soddisfatto: nonostante tutto, siamo ancora in piena lotta ai piani alti e soprattutto abbiamo ritrovato lo spirito giusto, quello che amo vedere nelle squadre che alleno".