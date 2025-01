Liberoquotidiano.it - "Voglio la giustizia collettiva". La consigliera di Avs violentata a 12 anni: choc in tribunale

"È arrivata la richiesta di archiviazione e ho scelto di presentare opposizione": Francesca Ghio,comunale di Avs a Genova, ha deciso di ricorrere in appello contro la richiesta di archiviazione della procura sulle indagini relative allo stupro subito all'età di 12. A denunciarlo era stata lei stessa in consiglio comunale lo scorso 26 novembre. In una storia su Instagram ha scritto di voler andare avanti "perché sento che la mia storia è comune e perchéparlare per le persone che non possono farlo. Nonpersonale.e anche fosse una goccia nell'oceano (di merda) in cui ci troviamo come società, faccio la mia parte". Ghio, diventata una figura simbolo della lotta contro la violenza, è laureata in Scienze Politiche e nel corso del tempo si è distinta per l'impegno in tematiche sociali, diritti civili e tutela delle donne.