Vlahovic e la Juventus, siamo alla guerra fredda (Corsport)

e la)Il Corriere dello Sport scrive della situazione di, sempre più fuori dal progetto ma con un ingaggio da capogiro.Ecco cosa scrive il:La première di Kolo Muani può far scendere un altro sipario. Malinconicamente ammainarlo, dopo tre anni da c’eravamo tanto amati ed esborsi record. Dusane larischiano di entrare nell’ordine di idee di una, glaciale e senza quartiere. «Non ha giocato per scelta tecnica», la confessione di Thiago Motta per quanto era accaduto con il Milan, opzione poi ripetuta nel pareggio di Bruges, mentre il serbo è entrato a pochi minuti dfine, pochissimi tocchi, nessuna occasione neanche in potenza.Laha cercato più volte terreno fertile per allungare il contratto e spalmare, senza riuscire a trovare un appiglio, nemmeno minimo.