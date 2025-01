Panorama.it - Vlahovic e la Juventus, addio da 130 milioni di euro

Lo sbarco di Kolo Muani sul pianetaimprime una nuova accelerazione al caso. Il serbo, scadenza di contratto nel 2026 e trattativa mai decollata per adeguarlo alle esigenze finanziarie del club, è sempre più un peso per i bianconeri. Fuori per scelta tecnica nelle ultime due contro Milan e Bruges (21 minuti complessivi in campo) pur in assenza di un altro centravanti di ruolo in rosa,rischia di finire in fretta alle spalle del francese nelle rotazioni di Thiago Motta. Il quale ha dimostrato con i fatti di non ritenere Dusan l'uomo ideale per la sua idea di calcio, anche a costo di dover adattare giocatori non di ruolo per coprire le sue panchine o sostituzioni a gara in corso, figuriamoci adesso che l'alternative c'è.Il piano inclinato verso l'diallaappare, dunque, una realtà.