Juventusnews24.com - Vlahovic, dentro al momento del serbo: cambierà la sua posizione con l’arrivo di Kolo Muani? L’idea di Thiago Motta e quella rivelazione sul ruolo del francese…

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Juventus per parlare, tra le altre cose, anche del momento delicato che sta attraversando Dusan Vlahovic. Le parole del tecnico bianconero.

«Randal può giocare sulle fasce, anche Nico, abbiamo alternative. Vlahovic ha giocato tantissimo, ha avuto questo ultimo infortunio che lo ha lasciato fuori dalla squadra. Sta tornando, è entrato nelle ultime due partite. Vedremo domani che inizierà e chi entrerà a partita in corso».