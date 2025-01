Ilfattoquotidiano.it - Violenza sulle donne, il Piemonte taglia i fondi ma dà soldi agli antiabortisti: un disegno ipocrita

Due notizie di questi ultimi giorni, entrambe provenienti dal, sono la fotografia di quanto sia impellente e urgente affrontare il tema dellacontro lee di quanto invece venga sottovalutato questo dramma nel Paese.La prima notizia è inquietante: una ragazza di 13 anni ha raccontato quello che per paura e vergogna aveva taciuto per tanto tempo: la madre subiva dal marito violenze psicologiche che erano arrivate ad essere minacce di morte quando la donna aveva manifestato l’intenzione di separarsi. Questo clima familiare umiliante e angosciante in cui la donna e le sue figlie vivevano è risultato insopportabile per la tredicenne che, dopo un malore in classe e grazie all’intervento di un’insegnante, è stata accompagnata dallo psicologa della scuola che ha saputo capire subito l’origine del malessere e intervenire dopo che l’adolescente si è aperta e ha raccontato quello che succedeva in famiglia.