"Villa Sorra, il giardino pronto a primavera"

Prosegue a pieno ritmo il progetto di riqualificazione e valorizzazione di, un intervento complessivo da circa sette milioni di euro, finanziato per metà dalla Regione Emilia-Romagna, con un milione di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il resto dai Comuni comproprietari: Modena, Nonantola, San Cesario e Castelfranco Emilia. A renderlo noto è il Comune di Castelfranco, che prosegue: "Ad oggi sono già diversi gli obiettivi raggiunti. I lavori sulla limonaia sono stati completati. Anche ilromantico, nella sua parte francese, sta vedendo ultimate le ultime rifiniture, e sarà fruibile entro la. Parallelamente, sono in fase di ultimazione anche gli interventi sulla Casa del custode, un elemento essenziale per la funzionalità e l’accoglienza dell’intero complesso.