"Vigor competitiva. Il derby un crocevia"

Non tutti vedono un futuro nero per la. Stefano "Fefi" Goldoni, autentica bandiera rossoblù con quasi 500 presenze all’attivo e ancora oggi vicino alle dinamiche del club, prova a infondere un po’ di ottimismo in vista deldi domenica contro l’Ancona. "È sempre affascinante sfidare l’Ancona: i dorici rappresentano un vero e proprio punto di riferimento, una realtà blasonata che negli anni ha veleggiato in campionati prestigiosi. Quando giocavo in quarta serie, l’Ancona disputava la Serie A o la B, ricordo che sfidarli in amichevole era motivo di vanto". Tornando al presente, Stefano Goldoni difende lae l’operato della società, anche se qualche elemento della rosa potrebbe migliorare. "Sento tante critiche: sul rendimento di alcuni giocatori e su aspetti tattici, personalmente reputo launa formazione- ribadisce Fefi -.