Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi in viaggio a Los Angeles per gli incendi: “Vado a vedere quello che succede”

Modena, 24 gennaio 2025 – “Mi metto un paio di occhiali neri da sole eche”. Con una frase di un suo celebre brano, “Duro incontro”,ha annunciato la sua partenza per Los. In questi giorni si trova là e sta mostrando con alcune immagini e video qual è l’amara situazione.Il rocker di Zocca, in provincia di Modena, ha comprato anni fa un’abitazione sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita da vasti. L’o nel Griffith Park Il Blasco (73 anni il pmo 7 febbraio) nella tarda serata di giovedì 23 ha condiviso questa esperienza con i suoi follower: “Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. (project manager, ndr) americana Marina con scritto ‘Non venire, non venire’. Rimango sbalordito, non capisco, quindi la chiamo.