Ilgiorno.it - Valtellina, occ upazione in aumento: i profili più richiesti dalle aziende

Sondrio, 24 gennaio 2025 – Aumentano le opportunità di lavoro sul territorio valtellinese e valchiavennasco ma in alcuni settori si fa fatica a reperire personale adeguato e qualificato. Sono infatti 1.400 le posizioni lavorative offerteimprese della provincia di Sondrio nel mese di gennaio, 70 in più rispetto allo stesso mese del 2024 (+5,3%) e 3.630 nel trimestre gennaio-marzo 2025, 30 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+0,8%). A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. Il settore dei servizi ha in programma 900 assunzioni a gennaio (+9,8%) e 2.190 nel trimestre (+2,3%), con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 360 entrate nel mese, seguito da commercio (210), servizi alle imprese (160) e servizi alle persone (160).