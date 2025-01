Quotidiano.net - Valstar uomo-donna. Tradizione e modernità si danno la mano

Leggi su Quotidiano.net

con la sua collezione Fall/Winter 2025-26 compie un viaggio attraverso l’evoluzione del guardaroba maschile e femminile, tra innovazione tecnica ed eleganza. I classici maschili vengono reinventati in chiave moderna: dettagli innovativi e materiali all’avanguardia, come il tessuto tempesta, waterproof a tre strati o il il cotone/nylon water repellent e la lana pettinata con finissaggi tecnici. La collezione guarda all’Utilitarian in Feel, dove il workwear e lo sportswear tecnico si incontrano con la raffinatezza dei tessuti tradizionali, dando vita a capi durevoli e dalla bellezza intramontabile. La palette colori maschile è sofisticata. Nero, blue navy e verde foresta si incontrano con le sfumature calde di beige, cammello e ambra. Ogni colore è pensato per esaltare i tessuti pregiati che ridefiniscono il concetto di stile metropolitano.