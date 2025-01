Thesocialpost.it - Valentino muore nello schianto: lascia moglie e tre figli

Un tragico incidente ha strappato alla vitaDelfino, 43enne originario di Cagliari, grande tifoso del Cagliari Calcio. L’uomo, residente a Massa Carrara, ha perso il controllo del suo furgoncino lungo l’autostrada A15, andando a schiantarsi contro il guard rail. Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili: per lui non c’era più nulla da fare.Un tifoso appassionato e un padre devotoDelfino era molto conosciuto nell’ambiente della tifoseria rossoblù. Seguiva il Cagliari con passione, sia in casa che in trasferta, ed era un volto noto tra gli ultras. Oltre al calcio, la sua vita era dedicata alla famiglia:tre, tra cui due gemelli di dieci anni, che ora piangono la sua improvvisa scomparsa.L’incidente e i rilievi delle autoritàLoè avvenuto nei pressi di Aulla, lungo l’autostrada A15.